Las palabras de la también campeona de Libertadores llegaron luego de que la FCF, en conjunto con la Dimayor y la Difútbol, anunciara en rueda de prensa que la organización de la Liga Femenina tendrá varios cambios.

Según explicaron, ahora quedará bajo las directrices de la Difútbol, que preside Álvaro González, justamente el directivo que ha intentado desvirtuar algunas de las denuncias de acoso sexual de varias integrantes del grupo Sub-17. Además, el torneo pasaría a ser semiprofesional y solo contará con jugadoras menores de 23 años.

Luego de que se difundiera la noticia llegó la reacción de Yoreli Rincón, que en una conversación con Citynoticias manifestó estar triste por la noticia porque parece que quisieran mostrar que la mujer no es importante, y evidencia “el tipo de dirigentes y de personas que tenemos a cargo en el fútbol colombiano”.

La talentosa volante dijo que son muchas las repercusiones de esa decisión porque “no va a haber continuidad, ni buen rendimiento porque las jugadoras van a tener que buscar unos trabajos y saber a qué se van a dedicar”. Y agregó:

“Que se acabe el fútbol femenino… [suspiro]. Es mentira que digan que no hay plata porque sí la hay, pero no la quieren invertir en nosotras. Me queda la satisfacción de que hicimos cosas maravillosas con la selección y que tengo grabadas todas esas personas que siempre se subían al bus de la victoria, siempre llegaban ahí cuando ganábamos; son las mismas personas que hoy salen a decir que el fútbol femenino no les da nada”.