Santiago Arias tiene en ascuas al país por la impactante lesión que sufrió en el primer tiempo del partido que Colombia le ganó por goleada a Venezuela en el comienzo de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

El lateral derecho del combinado nacional se torció gravemente el tobillo y las imágenes de la situación asombraron a todos los televidentes. James Rodríguez, que estaba cerca de él, reaccionó con una cara de terror que fue bastante comentada en redes sociales.

Karin Jiménez, esposa de Arias, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram. En un primer momento, la colombiano publicó una foto en la sección de historias en la que se veía que tenía los ojos llorosos y comentó: “Sin palabras, pero con mucha fe”.

Minutos después, la pareja del jugador colombiano se pronunció con un mensaje más extenso en esa misma red social. Jiménez expresó el profundo dolor que sentía al ver esa lesión tan fuerte que sufrió Arias y no poder acompañarlo en Barranquilla, ya que se tuvo que quedar en su vivienda en Alemania por protocolo.

“Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande“, escribió inicialmente la modelo.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”, agregó Jiménez.

Esposa de Santiago Arias reacciona a su lesión

Estas fueron las publicaciones que hizo ella sobre la dolorosa situación que protagonizó su esposo: