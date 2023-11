La situación fue ventilada por Ray Vanegas en sus redes sociales, donde dijo que 5 sujetos le pegaron afuera del estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional le ganó el título de la Copa Colombia a Millonarios.

La víctima del hecho explicó en Blu Radio que fue al escenario deportivo porque su hermano, Óscar Vanegas, hacía parte de la plantilla azul y ningún otro familiar había podido asistir.

Sin embargo, como Ray Vanegas había militado en el pasado en el Independiente Medellín, violentos aficionados de Nacional optaron por golpearlo apenas lo vieron, según relató.

“Jugué en el Medellín y yo nunca iba a un partido de Nacional y mi hermano estaba con Millonarios, mis papás no pudieron venir y no quise dejarlo solo”, comentó en la emisora.

Según Ray Vanegas, hinchas de Nacional que le pegaron son cobardes

“Saliendo, me cogieron entre 5. Me dijeron que por ahí no podía andar y me empezaron a agredir, me acorralaron”, narró Ray, actual delantero del club Alagoano de la tercera división de Brasil.

Acto seguido, arremetió contra sus atacantes:

“Fueron 5 bien grandes que hasta cagones son; si uno solo te va a pegar, bueno. ¿Pero 5 y con esa maldad? Son cagones, eso es lo que son”.

Por último, indicó que la Policía lo protegió y que los culpables lograron huir: “Se fueron; qué Dios los bendiga. Yo los perdono, pero no los quiero volver a ver.

En video, las palabras de Ray Vanegas (minuto 9:18:17):

