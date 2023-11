La tensa situación que vivió el exjugador de Independiente Medellín, Once Caldas, Pasto, entre otros, se dio justo después de lo que fue el título de la Copa Colombia que ganó Atlético Nacional este jueves 24 de noviembre.

Según contó Vanegas en sus redes sociales, a la salida del estadio Atanasio Girardot fue abordado por un grupo de seguidores del club ‘verdolaga’, que lo amenazaron y lo golpearon en el rostro.

“Fui a apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios y saliendo del estadio 5 hinchas, o no sé cómo se llama a esos desadaptados me acorralaron y me golpearon en la cara y en las costillas”, escribió el futbolista en una publicación hecha en Instagram.