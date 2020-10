La escuadra estadounidense cambió su tradicional rosado para no confundirse con el líder de la general; sin embargo, su diseño psicodélico no fue del gusto de muchos.

El Education First acudió a un patrocinador de ropa para deportes extremos que incluye la imagen de un pollo, lo que causó comparaciones con asaderos y demás.

El único que se salvó de lucir la singular prenda fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que apareció en la pasarela de amarillo, azul y rojo por ser campeón nacional de Ecuador.

La plantilla norteamericana no convocó a ningún corredor colombiano para la presente edición del Giro de Italia, carrera que empieza este sábado 3 de octubre.

“Debe ser una broma, es lo más horrible que he visto”:

EF jersey for Giro must be a joke, it might be the most awful kit I have ever seen, ever 🤯 pic.twitter.com/BGpxzIyuwY

— Ginevra (@ginevragarga) October 1, 2020