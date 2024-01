Rafael Santos Borré es uno de los delanteros colombianos más importantes que están en Europa actualmente, pues con el cambio de equipo tomó un nuevo aire y ha sido importante en la temporada con el Werder Bremen, lo que ha hecho que sea el titular en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.



Sin embargo, más allá del nivel mostrado a lo largo de la campaña, en los últimos días el delantero ha estado en el centro de discusión, ya que el jugador estuvo muy cerca de firmar con el Internacional de Brasil, pese a tener contrato aún con el Eintracht Frankfurt y estar cedido en el Werder Bremen.

De hecho, al parecer en medio de las pequeñas vacaciones que tuvo Santos Borré en Colombia, el jugador aprovechó para reunirse con algunas personas del Inter de Porto Alegre y ahí fue que se adelantaron esas conversaciones.

No obstante, al final la negociación no avanzó debido al pedido del Werder Bremen, ya que están a mitad de temporada y, para ellos, el colombiano es una pieza importante del equipo.

En medio de esa incertidumbre sobre el futuro del colombiano, el director deportivo del Werder Bremen, Clemens Fritz, salió a aclarar todo tipo de rumores y confirmó que el delantero de 28 años de edad seguirá sí o sí en Alemania.

“Rafael Santos Borré tuvo un día libre adicional en su viaje de regreso de Colombia y mañana estará disponible, mientras Naby Keita está con la selección. El resto de jugadores ya están en el campo”, explicó Fritz en rueda de prensa.

