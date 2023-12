El mercado de fichajes no para y muchos son los futbolistas que están en la órbita de los mejores clubes del mundo. Sin embargo, la lupa ha estado puesta en Colombia en Rafael Santos Borré, futbolista que ha sido vinculado con varios clubes.

El delantero de 28 años se encuentra cedido al Werder Bremen, equipo que decidió contar con los servicios del jugador al no ser tenido en cuenta en el Eintracht Frankfurt. No obstante, en los últimos días dio el rumor de su llegada a un grande de Brasil, equipo que le habría hecho una propuesta formal al club dueño del pase del futbolista.

(Vea también: Santos Borré se dio palo y dijo qué hay que trabajar para ser campeones de la Copa América)

🔴🇨🇴 Internacional have agreed personal terms with Rafael Santos Borré as new striker. Deal advancing.

Negotiations ongoing to complete the agreement also on club side with Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/y1nebGD4ja

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023