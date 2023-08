Falta poco tiempo para que el mercado de fichajes en Europa culmine, y el delantero Rafael Santos Borré podría unirse a uno de los equipos más tradicionales del balompié español.

En las últimas horas, diversos medios de comunicación del continente europeo han afirmado que, Rafael Santos Borré podría jugar en Valencia para la temporada 2023/24, misma situación sucedió en argentina, donde veían jugando al colombiano jugar con River Plate nuevamente. Los periodistas españoles, quienes tienen mayor conocimiento del posible movimiento que se daría en los próximos días, afirman que la llegada del delantero a tierras españolas se daría por un total de 7 millones de dólares.

(Lea también: Jugador que estuvo en Italia jugará en Danubio, luego de ser rechazado en Santa Fe)

No está de más recordar que el barranquillero tiene contrato con su actual club hasta junio del 2025, lo que significa que, para salir de tierras alemanas, Eintracht Frankfurt deberá recibir lo que pide. Pero al parecer esto no es problema, ya que el exjugador de Deportivo Cali es uno de los deportistas mejor pagados en el plantel, y hasta la fecha, no ha sido protagonista.

Si Valencia quiere fichar a Borré, tendrá que hacer sus movimientos rápido, ya que desde México también están preguntando por él. Y es que Cruz Azul está en busca de consolidar un proyecto serio y ganador, y también se interesó por los servicios deportivos de Rafael, con el fin de que acompañe a Díber Cambindo en la zona ofensiva.

En los próximos días se conocerá el futuro del Cafetero de 27 años, el cual, está en busca de volverse a convertir en un delantero letal como lo fue en River Plate y el Frankfurt en su momento.