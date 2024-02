Este fin de semana fue uno de los que más controversia desató en torno al fútbol colombiano, principalmente los errores arbitrales que se presentaron en diferentes partidos. Por ejemplo, en el partido de Envigado ante América hubo acciones que desataron todo tipo de debate, a tal punto que el máximo accionista del club ‘Escarlata’ tildó lo ocurrido como “atraco”.

(Vea también: Defienden a capa y espada a James por presente y dan razón de su problema: “Es dramático”)

Y es que precisamente en dicho compromiso se presentó una imagen que no tardó en viralizarse, ya que quedó grabado el descarado momento que protagonizaron tres jugadores de Envigado para quemar tiempo.

Al respecto, dos de los involucrados se pronunciaron y aseguraron que ese tipo de acciones hacen parte del deporte.

“El fútbol es de momentos y es de vivos. Si ustedes se ponen a ver, América hizo muchas veces esa jugada en el primer tiempo y nadie dijo nada. Son jugadas que se viven en el momento”, aseguraron en ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

Ante esto, el periodista ‘Rafa’ Cifuentes se pronunció en Pulzo Deportes y mostró su molestia por la forma en la que los deportistas se refirieron al tema.

“Hay unas declaraciones que no me gustaron de los jugadores del Envigado que empezaron a quemar tiempo después del empate y es que dicen que el fútbol es de vivos. ¿De verdad, Envigado? ¿De verdad es de vivos quemar tiempo? No jodas”, aseguró molesto en el espacio deportivo.

Acá, el reclamo de ‘Rafa’ Cifuentes:

Clara Támara, también integrante de Pulzo Deportes, se sumó a dicha opinión y tildó lo sucedido como absurdo.

“Terrible. Ese es el ejemplo que no se le puede dar a los jugadores y a los que vienen. Cómo es posible que el arquero vea que su compañero está afuera, el partido podía continuar, y se tira para que no piten. Me parece absurdo y también deben recibir sanción los jugadores que hagan ese tipo de cosas”, comentó la periodista.

Lee También

Por último, Cifuentes les envió un contundente mensaje a los jugadores de Envigado.

“Eso como la mamá cuando le decía a uno que el mundo es de los vivos y que el vivo vive del bobo. De verdad uno no puede interpretar así el fútbol. El mensaje para los jugadores de Envigado es que el fútbol es para profesionales y no para vivos ni mañosos”, concluyó, muy molesto.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.