No pasaron muchos minutos del programa de este lunes 15 de abril de Pulzo Deportes para que ‘Rafa’ Cifuentes expresara la molestia que tenía por lo ocurrido este sábado en el partido disputado entre Santa Fe y Nacional en El Campín, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Todo se dio por medio de una llamada que ‘El Tigre’ fingió tener con el árbitro, quien le anuló un gol y dejó de pitarle un penal al equipo ‘Cardenal’.

“No, no, no. Sin disculpas… ¿Me llamó el VAR a qué? ¡Tenga personalidad, güe…! No, es que el árbitro es el que decide”, señaló Cifuentes muy molesto.