Una semana después de que iniciara la pretemporada del Everton, el técnico español Rafa Benítez ofreció su primera rueda de prensa y en el intercambio que tuvo con los medios de comunicación no podía faltar una pregunta sobre James Rodríguez.

Al estratega del equipo azul de Liverpool le preguntaron por la importancia que tendrá el colombiano en su plan de juego, pero él prefirió esquivar esa consulta en específico por el volante zurdo y hablar más bien del colectivo, que es lo que más le importa.

“Es más importante hablar del equipo que del individuo. Todos deben seguir haciendo su trabajo, pero es mejor no hablar de individuos, porque no es justo para los otros jugadores”, declaró Benítez. A algunos fanáticos les pareció que esa declaración del técnico, prefiriendo no hablar de James, era llamativa.

Cabe recordar que el español y el colombiano coincidieron en el Real Madrid, en el segundo semestre de 2015. Sin embargo, la relación que tuvieron no fue la mejor, ya que el estratega hizo públicos varios reparos que tenía con el jugador por sus viajes a la Selección y no le dio mucha actividad durante los seis meses que dirigió al club blanco.

Durante las últimas semanas se especuló bastante con la posibilidad de que James abandone el Everton, pero con el pasar de los días esas informaciones de prensa que surgieron desde Europa se fueron diluyendo. Por lo pronto, el colombiano sigue entrenando a la par de sus compañeros y hasta hizo parte del primer amistoso de la pretemporada.

Yerry Mina todavía no se ha sumado a los trabajos del equipo, porque está disfrutando de unas cortas vacaciones, ya que solo hasta el viernes pasado finalizó su participación en la Copa América.