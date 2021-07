Los trabajos no son solo físicos, ya que también hay muchas repeticiones con balón, ejercicios tácticos y constantes pausas en las que el estratega español Rafael Benítez da orientaciones al grupo de jugadores.

Y entre los más activos se encuentra James Rodríguez, que sin chistar ni desaprobar las actividades propuestas, se ha dejado ver sonriente y comprometido con el plan puesto en marcha por el popular ‘Rafa’.

El volante colombiano tuvo diferencias en el pasado con Benítez, con el que coincidió en el Real Madrid de España, momento en el que la relación de ambos no fue la mejor y el ‘cafetero’ actuó poco.

Pero ahora la situación parece ser diferente y la disciplina del cucuteño haría pensar que tiene una nueva actitud y que quiere borrar la imagen que dejó cuando estuvo con el mismo timonel en el cuadro ‘merengue’.

Sin embargo, esto no quiere decir que James no esté sintiendo la dureza de las jornadas, pues al finalizar la práctica de este miércoles 15 de julio no aguantó el cansancio.

Mientras sus compañeros descansaban en la cancha, el ‘10’ se desplomó encima de un grupo de balones para respirar profundo y recuperar el aliento, demostrando que había dado todo de sí.

Everton se alista para afrontar la Liga Premier inglesa con la idea de clasificar a un torneo internacional, su gran objetivo de la temporada.

En video, la práctica de este miércoles 15 de julio con todos los ejercicios en los que Rodríguez participó (su desplome, en el minuto 10:12):