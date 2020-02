green

“Uno siempre quiere jugar más, pero se sabe que la realidad es otra y hay que asumirla”, señaló Juan Fernando Quintero con tono cortante y cara de poca satisfacción.

Luego, dijo que sus cortas apariciones en los partidos oficiales dependen del técnico de su equipo, Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, quien es consciente de las capacidades del antioqueño.

“Entreno, quiero jugar y el entrenador lo sabe porque ve el día a día. Además, físicamente me siento bien; cumplí los tiempos de la lesión y no he perdido masa”, aclaró.

Finalmente, señaló que le gusta su club, pero que no descarta un posible paso al Ajax de Holanda, cuadro que lo pretende.

“Soy un privilegiado de estar en esta liga y sobre todo en River… Del interés del Ajax sabe la gente del club y el entrenador, y aunque estoy feliz acá, el día que me toque salir vamos a hablar”, concluyó.

En video, las palabras de Juan F. Quintero: