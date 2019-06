green

Quintero, quien se recupera de una lesión de ligamentos, explicó que Maluma, reguetonero del que es amigo, tiene el nivel futbolístico necesario como para jugar en primera división.

“Me llamaron de Colombia para decirme que si él quería jugar profesional y se lo hice saber. Él ya mirará si toma la decisión”, relató.

Sin embargo, no quiso adelantar detalles sobre el club que lo pretende: “A él siempre lo quieren, pero no voy a decir el equipo porque no soy el indicado para hablar de eso”.

Finalmente, agregó que el artista, con quien jugó en un equipo infantil, “es un enfermo del fútbol”, pero que no podía dar más detalles.

En video, las palabras de Quintero: