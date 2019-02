VI Images via Getty Images

“Hay una lista de varios entrenadores potables para la Albirroja pero el que ahora parte como favorito es Pékerman”, apunta el diario paraguayo ABC.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sondeó al técnico argentino cuando terminó su vinculación con la Selección Colombia, y él dijo que no. Luego, ha rechazado ofertas de la selección de Corea del Sur, del Fenerbahce de Turquía y del Sporting Lisboa de Portugal, recuerda el medio. Cinco meses después, podría cambiar de opinión.

El artículo continúa abajo

El otro nombre que baraja la prensa paraguaya es el de Eduardo ‘el Toto’ Berizzo, también argentino, a quien despidió el Athletic de Bilbao en diciembre por malos resultados.

“Si bien el dato aún no adquiere ribetes de oficial y está dentro de las especulaciones, todo hace presumir que el ex técnico de Estudiantes de La Plata y Sevilla de España estaría predispuesto a afrontar el desafío”, afirma Hoy.

Sin embargo, el nombramiento del ‘el Toto’ tendría un gran detractor: José Luis Chilavert, quien manifestó a ABC: “Le respeto a Eduardo Berizzo pero creo que no es el hombre indicado”.

Un tercer candidato, que menciona Fox Sports, es Ariel Holan, técnico de Independiente de Avellaneda. Es el que menos posibilidades tendría, pues la APF está buscando seleccionador para los amistosos de marzo (contra Perú y México en Estados Unidos), y no estaría disponible. No obstante, no lo descartan.