Jhon Duque se juega un partido especial en la final del fútbol colombiano. Contra Millonarios, el equipo en el que se dio a conocer la liga nacional, podría ganar su segunda Liga BetPlay con Nacional, un juego al que él mismo hizo referencia en sus redes sociales.

Aunque su presente deportivo no es el mejor, pues no logró afianzarse en el once titular de Paulo Autuori esta temporada, en su vida personal vive la alegría de convertirse en padre por primera vez.

El ‘ingeniero’ espera por la llegada de su Massimo Duque Hernández, su primogénito. El bebé está pronto por nacer, aunque aún no han dado a conocer la fecha oficial.

La noticia de este bebé llegó hace varias semanas, cuando se hizo una revelación de sexo muy privada a la que asistieron los familiares del futbolista de Nacional y los de la mamá.

Quién es la mamá del hijo de Jhon Duque, futbolista de Atlético Nacional

Es una joven bogotana que se llama María Nathalia Hernández, con quien el futbolista tuvo una relación hace varios años, cuando era jugador de Millonarios y luego se fue a San Luis de México. De hecho, ella lo acompañó en ese periplo internacional.

Ellos mostraron, durante gran parte del tiempo que estuvieron juntos, algunos detalles de su relación, pero en la actualidad no hay ningún rastro de ese amoroso noviazgo. Lo que sí es cierto es que, al parecer, todo terminó en muy buenos términos.

Cuando Nathalia publicó en sus redes sociales la revelación de sexo, Jhon Duque escribió un mensaje en el que reconoció la buena amistad que tenían, aunque sus palabras crearon controversia.

“Felicidades María, vamos a ser los papás más chimbas. Amigos ya aprendimos a ser hace rato, gracias a Dios. Vamos con todo”, escribió el futbolista en esta imagen que recopiló en su momento Comutricolor.

En la actualidad, el mensaje de Jhon Duque no existe en la publicación de la revelación del sexo del bebé porque fue borrado.