El conocido boxeador mexicano es uno de los mejores en este deporte y ello lo demuestra con golpes contundentes que dejan noqueados a sus contrincantes dándole la esperada victoria. Ahora ya tenemos información sobre su próximo gran combate y no, no será Dmitry Bivol.

Fue mediante una entrevista que sostuvo el promotor de Canelo, Eddie Hearn, con el medio Fight Hype, que pudieron confirmar que el siguiente oponente a vencer es Jermall Charlo y esta pelea se llevará a cabo en septiembre de este mismo año, para celebrar como se debe las fiestas patrias en el país.

Bivol era la pelea que él quería, pero no podemos hacerla realidad en este momento, entonces hasta que podamos hacerla realidad él tiene que ver otras opciones menciona Hearn en entrevista.

¿Quién es Jarmall Charlo?

Durante lo platicado, Hearn menciona que Canelo también quería la revancha con Dmitry, pero por cuestiones de organización, esta no sucederá pronto, hecho por el que el boxeador tiene que buscar otras opciones para seguir acumulando victorias.

Ahora bien, hay que hablar de Jermall quien es un boxeador estadounidense con algunos logros que destacar, por ejemplo que en su trayectoria tiene un total de 31 victorias y hasta el momento, no hay derrotas en su marcador. Jermall tiene un hermano gemelo que tiene un nombre casi idéntico, se llama Jermell y también es boxeador con una trayectoria igual de envidiable. Actualmente, es campeón interino del peso mediano de la WBC.

El promotor de Canelo aceptó que esta puede ser una pelea no muy esperada y un poco ventajosa para el mexicano, Jermall no pelea desde hace dos años cuando fue su último encuentro, de hecho, de manera curiosa, el hermano de Jermall, Jermell, fue quien lo retó, pero no se ha concretado tampoco este encuentro.