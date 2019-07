Siempre que los periodistas acorralan a Bernal con la pregunta de quién es el líder del equipo, el bogotano-zipaquireño responde que Thomas es el capo, que él lo respeta mucho por ser el campeón defensor y porque el galés es un corredor “muy honesto”.

Pero lo cierto es que en las dos últimas etapas, la del Tourmalet y la de este domingo, Bernal le descontó al campeón defensor 28 segundos en la primera y 31 segundos en la de antes del día de descanso, para un total de 59 segundos en dos etapas de montaña consecutivas.

Eso quiere decir que “la carretera manda”, como lo menciona un podcast del sitio británico especializado en ciclismo Cycling News.

No obstante, los expertos de dicho portal también opinan que la realidad matemática es otra, y que Thomas está más cerca del liderato que Bernal, que se encuentra a tan solo 27 segundos de su compañero de equipo, lo que haría que Egan “le guarde la espalda” al galés.

Hay otros aspectos del desempeño de Thomas y Bernal que dejan ver algunas contradicciones. Por ejemplo, Bernal afirmó que en las dos oportunidades en que él subió mejor que Thomas fue porque este le dijo que “hiciera su carrera”. En otro momento, el británico le dijo que se fuera adelante, pues él “no tenía las piernas” para andar al mismo ritmo.

Y la contradicción está en las declaraciones de Thomas después de la etapa 15 de este domingo: “Yo tenía cómo seguir a Pinot y Egan, pero no quise hacerlo para no perjudicar a Egan ni llevarme a Alaphilippe (actual líder de la general) a la rueda”. Al fin qué: ¿Tiene las piernas o no las tiene?