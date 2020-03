“Hemos tomado la decisión de suspender [al menos por un mes] los campeonatos de fútbol, básquetbol y voleibol”, declaró Mehmet Muharrem Kasapoglu, ministro del Deporte de ese país, al término de una reunión con los presidentes de las federaciones de esos deportes.

Turquía era uno de los últimos países en mantener sus ligas en funcionamiento, aunque a puerta cerrada, pese al reclamo de jugadores como Falcao García, Hugo Rodallega y el también colombiano Óscar Estupiñán, entre otros, debido al riesgo de movilizarse y disputar partidos en medio de la pandemia del COVID-19.

Falcao, delantero del Galatasaray, había trinado a modo de queja: “La gente está muriendo alrededor del mundo y nosotros estamos hablando de jugar al fútbol. Mantente a salvo y quédate en casa”.

Entre tanto, Rodallega, atacante del Denizlispor, dijo en declaraciones destacadas por el diario As que era necesaria la suspensión: “Es para tomarlo en serio; todas las ligas del mundo se cancelaron. Entonces, no deberíamos ser la excepción”.

Por su parte, Estupiñán, compañero de Rodallega y también delantero, afirmó al mismo medio que este “es un tema bastante preocupante porque es un problema a nivel mundial” y que si no paran el torneo “nos están exponiendo, pero debemos cumplir”.

La para se oficializó luego de que en Turquía se registraran cerca de 200 contagios y 3 fallecimientos debido a la enfermedad.

Acá, el trino de Falcao:

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc

— Radamel Falcao (@FALCAO) March 18, 2020