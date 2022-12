A pesar de que no había mucha rivalidad o ‘ambiente picante’ entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín, las finales siempre tienen un ingrediente especial y en esta oportunidad lo pusieron David González y Leonardo Castro. Y aunque el DT no dijo algo en contra del delantero rival, así se tomó y esperaba alguna respuesta después del título pereirano.

En la rueda de prensa previa al partido de ida, que terminó 1 por 1 y que pesó para que la final se definiera por cobros desde el punto penal debido al 0 por 0 de la vuelta, el técnico del ‘rojo de la montaña’ fue cuestionado sobre lo que iba a hacer para controlar al goleador rival. Recordando que González compartió con Castro en su última etapa en el ‘poderoso’ como jugador activo, por eso, podría tener algo especial para decirle a sus dirigidos.

En ese momento, el entrenador del Medellín recordó que al goleador risaraldense no le fue muy bien en su paso por la capital antioqueña. Algo que no está lejos de la realidad, pero se tomó como un ‘mal detalle’ y una forma de ‘calentar’ el partido.

Estas fueron las palabras de David González en la rueda de prensa oficial, un día antes del partido de vuelta, recordando que no le fue muy bien en Medellín, antes de hablar de cómo lo iba a controlar:

Después de eso, llegó el concepto futbolístico y resaltó que el conocimiento podría servir para lograr evitar que ‘Leo’ marcara: “Sabemos de sus virtudes, si alguien lo conoce, son los jugadores del Medellín, porque compartieron con él, demasiado tiempo. Eso puede ayudar o no, eso dependerá de las condiciones del partido y qué tipo de espacios él pueda manejar”.

Antes del partido de vuelta, que se jugó el pasado miércoles 7 de diciembre, hubo un abrazo de González y Castro, que mostraba que no había rencor o mala relación entre ellos. Pero cuando se acabó el partido, con el título ya en manos del Deportivo Pereira, Leonardo se refirió a ese mal paso por Independiente Medellín:

“Fue un momento difícil, un momento que pasé en Medellín, que no tenía continuidad. Me senté con mi representante, con mi esposa. Esto es para ella, porque estaba tocando fondo y ella me ayudó, con sus palabras, sus ánimos, siempre me decía que vamos hacia adelante”