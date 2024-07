Cristiano Ronaldo repasó su “tristeza inicial” después de fallar un penalti en la prórroga que provocó sus lágrimas, transformadas en risas después y “en alegría al final” cuando alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024, gracias a tres paradas de su arquero Diogo Costa en la tanda definitiva.

“Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció”, reconoció en declaraciones a Sport TV.