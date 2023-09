Así como comenzó la Uefa Champions League con partidos y resultados muy interesantes, ahora es turno para el segundo torneo más importante del viejo continente, la Europa League, un campeonato que reúne a los equipos que terminaron en la parte medio alta de la tabla de sus respectivas ligas la temporada pasada.

(Ver también: Luis Díaz y Liverpool ya conocen sus rivales de Europa League; ¿grupo fácil?)

En esta campaña en particular, este torneo contará con la presencia de equipos históricos que no tuvieron una gran liga el año pasado, como el caso del Liverpool y el West Ham de Inglaterra, el Villarreal y Real Betis de España, el Atalanta y la Roma de Italia y varios más.

🟣 MATCHDAY 🟣

We begin our @EuropaLeague campaign with a trip to face @LASK_Official in Austria 🇦🇹#WalkOn | #UEL pic.twitter.com/0Fg2Gf5mhd

— Liverpool FC (@LFC) September 21, 2023