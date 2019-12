Lucas Pusineri expresó que prefirió irse porque no era consultado por la dirigencia a la hora de conformar el plantel. “Últimamente, yo no podía tener injerencia en la salida [de jugadores] o en las contrataciones. Teníamos miradas distintas”, indicó en palabras destacadas por el diario El País.

Y aclaró que no iba a permitir más esa situación debido a que su nombre estaba en juego: “Uno prefiere no rifar el prestigio que ha ganado; no puedo aceptar ahora lo que en diciembre pasado acepté porque no conocía la institución”.

“Vi salpicada mi dignidad, por eso me voy”, enfatizó

Finalmente, señaló que sale con la frente en alto: “Siento que me voy por la puerta grande… Dejo la institución por conceptos básicos de dignidad. Los directivos jamás tuvieron injerencia en mis alineaciones”.

“Me llevo una sensación de amargura; me queda la espinita de no haber sido campeón”, concluyó.

En 2019, Pusineri alcanzó con el Deportivo Cali los cuadrangulares semifinales de cada semestre y disputó la final de la Copa Colombia.