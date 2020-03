green

En el caso de los equipos colombianos [América, Medellín y Junior], la Confederación Suramericana, Conmebol, ente rector del campeonato, estableció la siguiente programación:

Martes 3 de marzo

7:30 p.m. – América (COL) vs. Gremio (BRA): ESPN y Facebook

7:30 p.m. – Medellín (COL) vs. Libertad (PAR): Fox

Miércoles 4 de marzo

7:30 p.m. – Junior (COL) vs. Flamengo (BRA): Fox y Facebook

La semana inicial tendrá compromisos entre martes y miércoles con horarios de 5:15 p.m. y 7:30 p.m., mientras que el jueves se jugará a las 5:00 p.m., 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

Esta es la primera vez que Fox y ESPN compartirán la emisión de los compromisos, pues hasta 2019 la cadena Fox tenía la exclusividad de las transmisiones.

Además, los cotejos de las 3 rondas previas a la fase de grupos solo se pudieron observar por Fox.

Acá, la parrilla completa de la primera semana:

Martes 3 de marzo

5:15 p.m. – Def. y Justicia (ARG) vs. Santos (BRA): ESPN

5:15 p.m. – Inter (BRA) vs. U. Católica (CHI): Fox y Facebook

7:30 p.m. – A. Paranaense (BRA) vs. Peñarol (URU): ESPN

7:30 p.m. – América (COL) vs. Gremio (BRA): ESPN y Facebook

7:30 p.m. – Caracas (VEN) vs- Boca (ARG): Fox y Facebook

7:30 p.m. – Medellín (COL) vs. Libertad (PAR): Fox

Miércoles 4 de marzo

5:15 p.m. – Barcelona (ECU) vs. Ind. Valle (ECU): ESPN y Facebook

5:15 p.m. – Tigre (ARG) vs. Palmeiras (BRA): Fox

5:15 p.m. – Wilstermann (BOL) vs. Colo Colo (CHI): Fox

7:30 p.m. – LDU (ECU) vs. River (ARG): ESPN y Facebook

7:30 p.m. – Junior (COL) vs. Flamengo (BRA): Fox y Facebook

7:30 p.m. – Delfín (ECU) vs. Olimpia (PAR): ESPN

7:30 p.m. – Guaraní (PAR) vs. Bolívar (BOL): Fox

Jueves 5 de marzo

5:00 p.m. – Estudiantes (VEN) vs. Racing (ARG): Fox y Facebook

7:00 p.m. – Binacional (PER) vs. Sao Pablo (BRA): ESPN y Facebook

9:00 p.m. – A. Lima (PER) vs. Nacional (URU): ESPN y Facebook