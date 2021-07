Los partidos se disputarán pese a que Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali no están autorizados a inscribir a sus refuerzos debido a que no cuentan con el paz y salvo de respectivas deudas con otros clubes, motivo por el que se tendrán que presentar con lo que tengan.

De hecho, Nacional alcanzó a pedir postergación de su contienda como visitante frente a Envigado, lo que no le fue aceptado inicialmente porque generaría más solicitudes de ese tipo, aclaró ‘Blog deportivo’, de Blu Radio.

Los compromisos de la Liga Betplay comenzarán sin público en las tribunas, ya que hasta el momento no se ha reglamentado la posible apertura de estadios para los aficionados.

Todos los enfrentamientos tendrán señal de televisión en directo, aunque 6 de ellos irán exclusivamente por el canal prémium.

Primera fecha de la Liga Betplay

Viernes 16 de julio

• 8:00 p.m. – Medellín vs. Águilas (TV: Win+)

Sábado 17 de julio

• 3:30 p.m. – América vs. Junior (TV: Win+)

• 5:40 p.m. – Quindío vs. Jaguares (TV: Win)

• 8:00 p.m. – Santa Fe vs. Cali (TV: Win+)

Domingo 18 de julio

• 3:30 p.m. – Envigado vs. Nacional (TV: Win+)

• 5:40 p.m. – Patriotas vs. Bucaramanga (TV: Win)

• 8:00 p.m. – Pasto vs. Millonarios (TV: Win+)

Lunes 19 de julio

• 7:40 p.m. – A. Petrolera vs. Equidad (TV: Win)

Martes 20 de julio

• 5:00 p.m. – Once Caldas vs. Huila (TV: Win)

• 7:30 p.m. – Tolima vs. Pereira (TV: Win+)