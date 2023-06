Después de todo el impacto mediático que hubo esta semana por su anuncio de que no volvería al Barcelona sino que continuaría su carrera en el Inter de Miami de Estados Unidos, el futbolista argentino Lionel Messi viajó rumbo a China para sumarse a la concentración de la Selección Argentina.

El atacante de 35 años de edad viajó en su avión privado desde España, pero al llegar tuvo un inconveniente con las autoridades que le hicieron permanecer en el aeropuerto de Beijing: el jugador no contaba con la visa para entrar al país asiático.

El problema radicó, según las versiones de la prensa, por una confusión del jugador argentino, ya que pensaba que Taiwán era parte de China y por eso solo tenía el pasaporte comunitario español.

Sin embargo, el medio agregó que pese a la confusión, las autoridades entendieron la situación y ayudaron al futbolista a darle ingreso al país, teniendo en cuenta que justo afuera había una gran cantidad de gente reunida esperando ver al astro argentino, ahora en las filas del Inter de Miami de Estados Unidos.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂

pic.twitter.com/wkBDnMLbn5

— 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) June 10, 2023