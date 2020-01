De acuerdo con versión entregada por el periodista argentino Juan José Buscalia en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, hubo conversación entre directivos de ambos equipos y “Boca Juniors enfatizó en que quiere Cardona a préstamo, ante lo cual Monterrey accedió”.

Sin embargo, aún faltan detalles para que la operación se cierre porque las partes difieren en el valor que tendría la cesión, pues “la cifra sigue siendo elevada para Boca”, agregó Buscalia.

El periodista también dijo que Monterrey se mostró enfático en no dejar ir gratis al jugador, por lo que no cancelará su contrato pese a que no hay lugar para él en la plantilla ‘rayada’, donde los cupos de extranjeros están cubiertos y las prioridades de refuerzos son otras.

Cardona fue un pedido especial de Juan Román Riquelme, nuevo vicepresidente segundo de Boca, para robustecer la plantilla del elenco argentino en los torneos locales y en la Copa Libertadores.

El volante antioqueño estuvo a préstamo durante 2019 en el Pachuca, también de México, conjunto que no mostró interés en quedarse con él.