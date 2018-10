La leyenda de la velocidad se hizo presente en el marcador con los Central Coast Mariners, en la victoria 4-0 ante el South West United, en un amistoso de pretemporada disputado en Australia.

En el segundo periodo el hombre más rápido de la historia, que tiene los récords en 100 y 200 metros, utilizó su velocidad en la derecha para desbordar a un defensa y marcar con un tiro raso de pierna izquierda.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don’t think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 de octubre de 2018