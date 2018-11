Autuori fue presentado este martes como nuevo entrenador del equipo verdolaga, pero en el encuentro que tuvo con los medios de comunicación se incomodó con la siguiente pregunta que le hicieron: “¿Va a contar usted con jugadores brasileños sabiendo que al Ludogorets llevó como cinco brasileños?”

El Ludogorets de Bulgaria fue el último equipo en el que estuvo Autuori. El brasileño renunció en octubre, cuando ya se empezaba a rumorar que él podría llegar a Atlético Nacional.

El estratega brasileño le reprochó al periodista su pregunta porque tenía una imprecisión, y le contestó: “El periodismo tiene una cosa que es esencial, que es la investigación. Perdóname, pero has dicho algo que no corresponde a la realidad. Yo no he llevado a nadie (brasileño) a Ludogorets. Ludogorets ya tenía un número de jugadores brasileños cuando yo he llegado, yo no he contratado a nadie. Incluso ese fue un tema que me ha hecho no continuar allá. Entonces, por favor, vamos a dar la debida importancia a la verdad”.

Después de invitar a la reflexión al periodista que le hizo esa pregunta, Autuori se refirió a la posibilidad de incorporar varios brasileños en su equipo para el próximo año.

“Mi preocupación acá es por los jugadores de la plantilla de Atlético Nacional. Mi trabajo es desarrollar una labor que pueda dejarlos en condición de ser un equipo fuerte y competitivo. Entonces, estoy enfocado en ellos, creo un montón en ellos y no voy a desviar mi foco en otras cosas”, concluyó Autuori.

