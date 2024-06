Los hinchas de Millonarios y en general del fútbol colombiano han celebrado la llegada de Radamel Falcao García a la Liga BetPlay, después de que el equipo bogotano anunciara el fichaje esperado por todos. Así las cosas, el ‘Tigre’ jugará por primera vez en Colombia.

(Vea también: Estos son los estadios en los que Falcao no jugaría en Colombia: ¿irá a Cali y Medellín?)

Pese al alboroto por el refuerzo de Millonarios, se sabe que detrás del negocio por traer a Falcao hubo varios inconvenientes, como el del impuesto al patrimonio. Por esa razón, el club solamente pudo hacerle un contrato de 6 meses al jugador, con la esperanza de prolongarlo un poco más, según dijo el presidente del equipo en Blu Radio.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido el primer problema que tendría Falcao con Millonarios y tiene que ver con los partidos de local. Al parecer, según revista Semana, se perderían tres en el estadio El Campín, los cuales están en riesgo y son: Nacional, Patriotas y Jaguares.

Al respecto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló en la citada revista sobre este tema y aclaró si hay posibilidad de ayudar al equipo ‘embajador’ con el problema de su localía.

“El problema de Millonarios, es que tiene unos partidos que no va a poder jugar en el Campín y obviamente ahí sí, se le daña parte del negocio”, aseguró Jaramillo.

De igual manera, explicó en el citado medio cómo cree que va a operar el club para que Falcao pueda jugar en El Campín: “Millonarios va a acudir a la Dimayor, para ver que se puede hacer. Es difícil, no se puede cambiar la localía, no se puede hacer una cantidad de cosas. Sabemos que ese beneficio de todos, pero hay que estudiar para que todos tengan el mismo beneficio. Yo no puedo beneficiar a Millonarios porque trajo a Falcao”.

Lee También

Sin embargo, Jaramillo no descarta que a los clubes bogotanos se les pueda adelantar algunas jornada o se aplacen otras: “Tratar de acomodar los partidos de Millonarios, vamos a adelantar unos partidos y los mismos con Santa Fe para que nos les toque jugar en un estadio alterno y también aplazar otros. Adelantar dos y aplazarle uno”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.