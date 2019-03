View this post on Instagram

Gracias a cada uno de ustedes que se tomo el tiempo para enviarme un mensaje, una voz de aliento y de mucha fuerza !! SOLO QUIERO AGRADECER A TODOS !! Esto se cura con AMOR y FE ❤️ por qué la fuerza ya está por qué proviene de DIOS !! JFQ 10 ⚽️