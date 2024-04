Por: Familia Cardenal

El próximo sábado 13 de abril el fútbol colombiano tendrá uno de los partidos más llamativos de la fecha entre Independiente Santa Fe y Atlético, el duelo se llevará a cabo en el Campín desde las 4:10 p. m.

Así las cosas, Eduardo Méndez, presidente del conjunto bogotano pasó por los micrófonos de ‘Blog Deportivo’ programa de Blue Radio donde manifestó el respaldo de la hinchada a lo largo del semestre.

“Para el partido del sábado frente a Nacional lo primero es que les agradecemos a todos los hinchas que se han sumado, ya tenemos 23 mil boletas vendidas para ese compromiso. Queremos que sea una mancha roja, que sea una fiesta, sin hinchas del rival de turno y esto es algo que nos llena de confianza”. Agregó.

Entre tanto, mencionó que uno de los objetivos del club a corto plazo es clasificar a un torneo internacional tras el buen presente en la liga local.

“Ahora lo que queremos es seguir todos alineados. Acá hay que tratar de ganar, de sumar la mayor cantidad de puntos, lo que más se pueda, para pensar en estar el próximo año en una copa internacional”. Sentenció.

A modo de cierre, señaló que no debe confiar en los resultados puesto que aún no es garantía para cantar victoria.

“Uno como dirigente de Santa Fe nunca puede estar feliz, aún falta. Yo sí estoy tranquilo, las cosas se vienen haciendo bien, creo que el camino que se escogió para mejorar año a año lo estamos consiguiendo. Pero hasta que no entremos, y no nos aseguremos; no podemos cantar victoria. Esperemos que el equipo siga respondiendo”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

