Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe visitó al Internacional de Palmira en el marco del juego de ida de la fase II de la Copa BetPlay Dimayor 2024-I.

El cuadro ‘Cardenal’ llegó a esta instancia luego de que eliminara en la primera fase a Boca Juniors de Cali con un global de 4-2.

Este lunes 8 de abril salió al terreno de juego con un equipo bastante alterno con relación al equipo titular. En la portería estuvo Juan Daniel Espitia. Le dieron descanso a figuras como Hugo Rodallega, Marcelo Ortiz y Facundo Agüero.

No obstante, fue un partido en el que Santa Fe, que no habilitó entrada a hinchas de Nacional, volvió a demostrar que no tiene mucho recambio para el equipo tipo, pues en el primer tiempo, con varios de los suplentes, se fue abajo en el marcador 2-0.

Ya para la parte complementaria ingresaron jugadores de alto calibre como Daniel Torres, Francisco Chaverra y Jersson González. Justamente este último descontó para el elenco bogotano al minuto 51′. Luego Daniel Moreno tuvo revancha y de cabeza puso el 2-2 definitivo tras un gran pase de Dairon Mosquera.

⏱ 90’+5 ¡Finaaaaal! Empate en el juego de ida. La serie se definirá en Bogotá el próximo miércoles 24 de abril. Inter 2️⃣-2️⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/oxM7LTxwyW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 8, 2024

Así las cosas, todo se definirá el próximo 24 de abril en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El ganador clasifica a la tercera fase de la Copa BetPlay, torneo que en esta edición le dará al campeón un tiquete a Copa Sudamericana del 2025.

