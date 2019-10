green

Al finalizar el encuentro, el guardameta nariñense se mostró indignado por la presunta actitud de Eduardo Méndez, al que, según Futbolred, señaló de haberle contestado a su reclamo con un “no te voy a pagar, negro hijuep$%&”.

Huila cortó la racha de siete victorias consecutivas de los capitalinos. En algunos pasajes del juego, Banguera fue clave no solo por sus atajadas sino por manejar los tiempos del partido y dejar pasar segundos importantes, algo que parece haber dejado al dirigente de muy malas pulgas.

“Casi me pega, y lo pienso en demandar por los insultos. Yo estaba con el fisioterapeuta del equipo y con el otro arquero del equipo. Me levantó la mano y quiso agredirme”, afirmó el portero, citado por el mismo medio.

“Me da tristeza que el presidente venga y me trate con ese racismo, lo trate mal a uno y quiera pegarle a uno”, agregó el futbolista, en declaraciones reproducidas por la cuenta ‘Balón Central’, en Twitter:

🎙 Al término del partido, Geovanni Banguera, arquero de Atlético Huila, acusó de racismo e intento de agresión a Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. pic.twitter.com/4yvE5FzGNQ — Balón Central (@BalonCentralCo) October 10, 2019

Futbolred añade que el jugador no conocía a Méndez y que lo abordó porque le indicaron que él era el nuevo presidente del club. Según él, había arreglado el pago de la mitad de su salario con el anterior presidente, Juan Andrés Carreño, mientras que la otra mitad corre por cuenta de su club actual, pero ya le deben cuatro meses: “Me dijeron que me iban a pagar a doce cuotas, pero desde que me fui para el Huila no me han dado un peso”, detalló.

Banguera terminó siendo el jugador del partido conservando su arco en ceros:

Jugador del partido DIMAYOR 🥇⚽🏃‍♂ 🌟🏅Geovanni Banguera fue elegido como el mejor jugador del partido entre @SantaFe y @AtleticoHuilaof 🏅🌟 pic.twitter.com/FOS8DoiZQd — DIMAYOR (@Dimayor) October 10, 2019

En Santa Fe, el arquero jugó 17 partidos el primer semestre de 2019. Ganó uno, empató 10 y perdió 6, recibiendo 22 goles.

Hasta la madrugada del jueves, la institución ‘albirroja’ no se había pronunciado al respecto.