Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló sobre las polémicas arbitrales de los últimos días que incidieron en la clasificación de algunos equipos.

(Vea también: Santa Fe será eliminado rápidamente de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, según la IA)

El mandamás del ‘Cardenal’ criticó de frente a Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en entrevista con ‘Blog Deportivo, de Blu Radio’ por las irregularidades en el arbitraje y el cambio de programación de la primera fecha de cuadrangulares, las cuáles ahora serán el fin de semana.

“No soy el comandante en contra de la administración actual de la Dimayor. Todos los equipos están en su libertad de saber si están bien o mal con la representación del presidente de la Dimayor (Fernando Jaramillo), pero yo siempre he manifestado mi inconformidad por todos estos hechos, porque creo que al fútbol hay que darle seriedad y responsabilidad. Y yo hoy estoy averiguando que me dicen que en el partido de Jaguares, que fue un partido que transcurrió sin ninguna dificultad, no funcionó el VAR. Viendo el partido, yo digo: ‘oiga, es el primer partido donde el VAR no interviene, qué bueno'”, dijo inicialmente Méndez.

Sobre el cambio de programación, agregó: “Hay muchas cosas que fallan. Me llamó un hincha que fue el que me avisó de todo esto (los cambios) de la programación y me dice: ‘¿Presidente, todo esto no será oportunidad a otros equipos para recuperar jugadores?’. Viendo tantas cosas, viendo tanto problema y discusión con el arbitraje, no sé porqué no se toman los remedios y ahora estoy cada vez más preocupado por el fútbol”.

Lee También

“Escuché al presidente (Fernando Jaramillo) hablar de que él respaldaba a los árbitros. Él no los tiene que respaldar, los tiene que respaldar la Comisión de Arbitraje y no puede salir a hablar mal de unos y bien de otros. Y sí me disgustó mucho que el presidente de la Dimayor dio coloquialmente algunos criterios a unos periodistas, opinando de los dirigentes. Eso no debe suceder, para eso hay espacios para que nos diga que somos malos o actuamos mal, pero no decírselo a los periodistas. Si él piensa que somos malos dirigentes, él nos tiene que decir y para eso hay espacios. Así no era la forma, ni el momento para decirlo”, concluyó Eduardo Méndez.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.