Este lunes 29 de abril, la División Mayor del fútbol profesional colombiano anunció el ‘fixture’ de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024 I, el cual contaba con los días en los que se disputarían las tres primeras fechas de ambos grupos.

Según el calendario publicado en sus canales oficiales, la fase final del fútbol colombiano comenzaría este miércoles primero de mayo con la disputa de los dos partidos del Grupo A (Pereira vs. Bucaramanga y Junior v.s Millonarios), mientras que los choques del Grupo B se llevarían a cabo el jueves 2 de mayo (Once Caldas vs. La Equidad y Santa Fe vs. Tolima).

Acá, la programación anunciada por la Dimayor:

Sin embargo, resultó que ese no era el calendario oficial, ya que al parecer el primero de mayo, al ser el Día del Trabajo, no se iban a programar partidos. De hecho, la publicación hecha por Dimayor fue borrada.

Así lo mencionaron en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, donde compartieron la programación oficial de las tres primeras jornadas.

Fechas y horarios de las fechas 1, 2 y 3 de cuadrangulares

Según lo mencionado en el espacio radial mencionado, la programación de los primeros 6 partidos de cada grupo quedó de la siguiente manera:

Fecha 1

Sábado 4 de mayo

5:00 p. m. Pereira vs. Bucaramanga

7:15 p. m. Junior vs. Millonarios

Domingo 5 de mayo

5:15 Santa Fe vs. Tolima

7:30 Once Caldas vs. La Equidad

Fecha 2

Sábado 11 de mayo

5:15 p. m. Bucaramanga vs. Junior

7:30 p. m. Millonarios vs. Pereira

Domingo 12 de mayo

5:15 p. m. La Equidad vs. Santa Fe

7:30 p. m. Tolima vs. Once Caldas

Fecha 3

Sábado 18 de mayo

5:15 p. m. Once Caldas vs. Santa Fe

7:30 p. m. La Equidad vs. Tolima

Domingo 19 de mayo

5:15 p. m. Junior vs. Pereira

7:30 p. m. Millonarios vs. Bucaramanga

