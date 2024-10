Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Este jueves, el presidente de Atlético Nacional fue claro y conciso en rueda de prensa, refiriéndose a las sanciones impuestas por parte de la Dimayor, que le terminó dando los tres puntos al Junior de Barranquilla, pese, a que antes de suspenderse el juego iba perdiendo por 2-0.

(Lea también: Exfigura de Nacional junto a ‘Tino’ Asprilla y Víctor Aristizábal ahora canta en España)

“Esta es una sanción que afecta a Atlético Nacional, pero también a todo el entorno del fútbol, y deja impune a los violentos. Lo lamentamos y ese es nuestro mayor malestar, que se está castigando a quien obra de manera correcta. Nuestra posición es que los puntos deberían ser para nosotros (Nacional) y por eso, en ese sentido, estamos citando las mismas de las sentencias anteriores del Comité para que se obre y se tenga en cuenta estos artículos de la misma manea en la que se tuvieron en cuenta para casos anteriores”, indicó de entrada Sebastián Arango, ante los medios de comunicación presentes.

Sumado a eso, el dirigente ‘verdolaga’ se refirió a las medidas impuestas por la Dimayor, que terminó respaldando al cuadro ‘tiburón’ y su petición de ganar el encuentro por ‘escritorio’: “No estamos de acuerdo con ninguna de las dos sanciones, ni con los puntos ni con la plaza; apelaremos por ambas, y veremos cómo se va desarrollando. Iremos hasta el TAS en caso de ser necesario llegaremos”.

*Otras declaraciones del presidente de Nacional:

¿Cómo ha sido la relación con la Alcaldía de Medellín?

“Tengo que decir que asumí la presidencia de Atlético Nacional, la relación ha sido completamente cercana, transparente, que nosotros, como se lo he manifestado al secretario de seguirdad y quiero manifestárselo al alcalde en una cita que tenemos pendiente, Nacional tiene toda la intención de hacer un poco más de lo que se ha hecho hasta el momento, porque entendemos que tenemos que movernos desde el punto en donde estábamos en aras de buscar esa paz en el fútbol y que la tranquilidad llegue sobre todo para las familias que asisten al estadio; creemos que hay ciertos mecanismos, siempre y cuando la ley nos lo permita, y que nosotros como club podamos aportar para que se dirima de una manera sensata el tema de las requisas, por ejemplo”.

(Vea también: Nacional no tuvo hinchas, pero sí lluvia de goles: entonó con dura paliza a Boyacá Chicó)

¿Por qué se dejó entrar hinchada del Junior?

“Nacional no decide si llega o no entrada visitante, es una decisión de la comisión, donde Nacional tiene un voto de siete. Estemos o nos de acuerdo, para que ingresen hinchadas visitantes, no es una decisión exclusiva del club, así como se hizo en el partido contra el Junior”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.