green

“No es posible que para retirarse, el señor Jorge Enrique Vélez esté pidiendo indemnización cuando tiene más de 20 equipos pidiendo su renuncia; eso no es ético, moral ni profesional”, le contó Soto a Futbolred.

Y aunque el presidente de Jaguares no quiso revelar cuánto querría Vélez para dar un paso al costado, aclaró que se trata de un monto significativo: “No hablo de cifras porque no me queda bien, pero es una alta suma”.

Finalmente, Nelson Soto explicó que al presidente de Dimayor no se le acusa de corrupto, sino de malas prácticas.

“No podemos hablar de que haya sido un tipo deshonesto, pero con pruebas se ha demostrado que su gestión no es la mejor, que se ha equivocado, que ha violado permanentemente los estatutos y que ha creado una profunda división”, apuntó.

Vélez todavía tiene a cerca de 16 clubes de su lado, por lo que aún siente respaldo y no ha tomado la decisión de dejar su cargo.