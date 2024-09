Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Antes del enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Perú por la séptima jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, la prensa peruana ha encendido la polémica con críticas dirigidas al volante colombiano James Rodríguez.

El diario Trome de Perú afirmó que el jugador es “previsible” y que, a pesar de su buen desempeño en la pasada Copa América, no es comparable a estrellas como Lionel Messi o Neymar Jr.

James Rodríguez, quien busca ser clave en el esquema de Néstor Lorenzo, tiene grandes expectativas para el duelo en Lima. Con raíces ibaguereñas, el futbolista espera repetir su rol de organizador y ser el conductor del juego ofensivo de la ‘Tricolor’, tal como lo hizo en la Copa América, donde fue elegido el mejor jugador del torneo.

Sin embargo, la prensa peruana no parece estar del todo impresionada. “James es previsible, no merece ser considerado el mejor jugador de la Copa América y no es ni Messi ni Neymar”, afirmó Trome.

Estas declaraciones llegan en un momento crucial para Perú, que se encuentra en el fondo de la tabla con solo dos puntos, por lo que el partido contra Colombia resulta vital para sus aspiraciones mundialistas.

Jugador de Perú dice que no se asustan con la Selección Colombia

Jugadores como Luis Advíncula también han sumado a la tensión, asegurando que harán respetar su casa y que el equipo colombiano, a pesar de su calidad, “no los asusta”.

El ambiente está caldeado y las expectativas son altas. James Rodríguez, con su experiencia y talento, intentará apagar las críticas con su desempeño en el campo y demostrar que sigue siendo un jugador de élite en el panorama internacional.

