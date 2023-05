Los “Foxes” que venció 2-1 al West Ham , perdió la categoría por el triunfo 1-0 del Everton

La última fecha de la Premier League estaba en suspenso total, pues ya teniendo el campeón, quedaba por definirse el podio y los descendidos, donde el Everton, el Leeds y el Leicester definían en su último juego la permanencia en la máxima categoría de la liga inglesa.

(Vea también: Sinisterra descendió y Yerry se salvó; así fue la emotiva jornada de cierre de la Premier)

El Leeds que se enfrentó al Tottenham tenía que ganar y perdió 4-1, por el otro lado, el Everton se enfrentaba al Bournemouth, hizo la tarea, ganó 1-0 y aseguró su estadía en la Premier League, el que hizo cumplió su labor pero no alcanzó para aprobar la temporada fue el Leicester que tenía que ganar y esperar a que el Everton no sumara de a tres pero no sucedió así, ganó 2-1 pero descendió. Los tres primeros en la máxima competición Europea fueron: Manchester City (campeón), Arsenal y Manchester United.

Después de 9 años, el Leicester City descendió de la Premier League. Cabe recordar que hace 7 años, el Leicester era campeón de la Premier por estas mismas fechas, un equipo comandado por Claudio Ranieri, Jaime Vardy y Riyad Mahrez, daba la sorpresa y se convirtió en el campeón en la temporada 2015-2016. En este lapso de tiempo, los ‘Foxes’ obtuvieron grandes logros.

Los de Leicester fueron campeones de Premier League (antes mencionada) y la mayor hazaña que se ha visto, campeones de la FA Cup, campeones de Community Shield, además, supieron lo que fue jugar UEFA Champions League (cuartos de final), y la UEFA Europa League. Sin duda alguna lograron mucho en los 9 años que se mantuvieron en primera división.