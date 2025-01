Luego del compromiso entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, encuentro que fue el debut de ambos equipos en la Liga BetPlay 2025-I, en el estadio El Campín de Bogotá, varios hinhcas y hasta periodistas que hicieron presencia en el juego mostraron su indignación en redes sociales y todo por los nuevos precios de los alimentos que venden en el complejo deportivo.

Según los reportes de los internautas, hinchas del ‘Cardenal’, señalaron un alza abusiva en el valor de los alimentos y aseguraron que están por las nubes, además, expresaron su malestar porque el “estado de la comida no es el mejor”.

Entre los periodistas que también mostraron su inconformismo se encuentra Theo González, de ESPN. El reportero señaló que un plato de lechona en El Campín está a la venta por 22.000 pesos, dejando claro que es “carísima y no hay derecho”.

La periodista María Navarro, por su parte, contó que el complejo deportivo no cuenta con audio y el sonido no funciona: “Hoy en El Campín no hay audio, el sonido no funciona, se ven personas corriendo a solucionar pero segundo tiempo y nada. Además, los puestos para tomar café o comer algo son personas nuevas y los precios por las nubes”.