Dos presidentes de esos clubes opositores hablaron al respecto en Blu Radio y confirmaron que le piden la renuncia al actual presidente de la Dimayor porque no cumplió con lo prometido cuando el año pasado se acordó que se vendieran los derechos de televisión internacional por una suma de dinero bastante alta.

Ambos coincidieron en que el canal prémium del fútbol colombiano (Win Sports+) fue aprobado porque los clubes esperaban un ingreso de dinero alto por la televisión internacional, y que esa plata, sumada con la que recibirían por el canal prémium, salvaría sus finanzas. Ahora que el dinero de la televisión internacional no llegó y está embolatado, los clubes de la oposición tienen reparos sobre lo que firmaron el año pasado en cuanto a derechos de televisión.

Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, dijo en el programa ‘Blog deportivo’ de Blu Radio: “No nos sigan mintiendo. El tema de la televisión internacional es muy claro. Mi pregunta hoy, sin ofender a nadie, es: ‘¿Si no llega la televisión internacional, entonces retrocedemos el negocio (del canal prémium)?’. Como se hacen las cosas, se deshacen. ¿Nos vamos de para atrás con el Win prémium? La mayoría votamos por el Win+ porque nos iba a llegar un potosí de plata de la televisión internacional y me imagino que, como las cosas se hacen, se pueden deshacer. ¿Ese contrato puede ser cuestionado? No sé…”.

La posición de Martán fue secundada por el presidente de Patriotas, César Guzmán, quien reforzó la idea de que el canal prémium del fútbol colombiano fue aprobado porque iba de la mano con el contrato de la televisión internacional.

“Las diferencias que se tienen con la administración pasan por el tema de los derechos de televisión internacional. Esos derechos de televisión internacional generaron la firma del contrato del canal prémium. Acuérdese que la Asamblea no tenía interés de firmar el contrato del canal prémium, pero la llegada de una oferta de televisión internacional, que generaba millonarios recursos para los clubes, estamos hablando de hasta 300 millones de dólares en 10 años, generó ese interés de la Asamblea y por eso se autorizó el canal prémium”, explicó el directivo de Patriotas.

Guzmán concluyó: “Previa firma del contrato de televisión internacional, la Asamblea ordenó que se firmaran al mismo tiempo los dos contratos, por la inquietud que se tenía de que firmando el contrato del canal prémium y no llegara lo de la televisión internacional generaba un menoscabo en los intereses económicos que pretendía la Asamblea. La televisión internacional era la salvación económica de los equipos, pero fue un fracaso”.

Esta semana se vislumbra como clave para el futuro de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor. El grupo de oposición está invitando a los otros 23 clubes a que se reúnan todos para ponerse de acuerdo en que la salida de Vélez del ente rector del fútbol colombiano es lo más conveniente para ellos.