“¡Mano dura!”, tituló el impreso. Sin embargo, fue su composición gráfica la que desató una lluvia de críticas: Jorge Luis Pinto viste uniforme militar y el periódico le agregó a su cara el característico bigote de Adolf Hitler.

Junto a Pinto aparece el capitán de Millonarios, Andrés Cadavid, en la pose con la que celebró varios de sus goles en el último año.

El periodista Javier Chaves, confeso hincha de Santa Fe y miembro de ‘El periódico deportivo’, les compartió a sus seguidores la portada de la edición de este jueves. Bastaron minutos para que las críticas hacia él y el medio de comunicación llegaran.

Fueron los hinchas de Millonarios en esa red social los que se sintieron más indignados con la publicación. La mayoría de ellos la calificó como “un asco”, otros aseguraron que usar la imagen de un genocida como Hitler para identificar a una persona es un delito en otros países y unos más insinuaron que el director técnico debería tomar acciones legales contra el medio de comunicación.

Horas después de generada la polémica, el periodista que publicó la portada se pronunció al respecto aclarando que no es antisemita, que condena el holocausto nazi y concluyendo: “Es una simple portada, no hay que darle una connotación política-religiosa”.

No soy antisemita Condeno el holocausto Nazi La portada no es ninguna “apología” a los Nazis Es una simple portada, no hay que darle una connotación política-religiosa

A continuación, algunos de los comentarios que se generaron en Twitter por la portada de la última edición de ‘El periódico deportivo’:

What the fuck is this?https://t.co/epeaOfPCbu

— Carl Worswick (@cworswick) November 15, 2018