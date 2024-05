Este martes 21 de mayo, el futbolista de 34 años —uno de los máximos ídolos del Real Madrid— anunció su retiro del fútbol profesional, días antes de jugar una nueva final de Champions con el equipo ‘Merengue’.

El campeón del mundo en 2014 jugó durante diez temporadas en el Madrid y consiguió 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Acá, el video que publicó Real Madrid para homenajearlo:

Pero más allá de su talento, Kroos dejó una huella imborrable en los futboleros y es la de sus característicos guayos, pues siempre usó el mismo diseño durante toda su carrera.

Se trata de los Adipure 11 Pro blancos, de Adidas, los cuales adaptaba para sacarles el mejor provecho. Incluso, y aunque para muchos puede sonar raro, les cortaba una parte de los cordones para tener un mejor golpeo.

Así lo indicó en un video que se viralizó en las últimas horas, en el que mostró el ritual que llevaba a cabo cada vez que estrenaba un par de botines.

Acá, el video:

En las imágenes se aprecia cuando Kroos cogió las tijeras y les quitó a los cordones la parte del herrete, que se fabrica para que el cordón entre más fácil por el agujero.

“Lo siguiente es atar siempre los cordones hasta el último agujero en la parte superior, es decir, pasarlos siempre hasta el último agujero”, agregó el jugador.

Una vez cortados los cordones, el alemán tomaba un encendedor para quemar las puntas y dejar la atadura más cómoda para su juego.

En otro video que circuló en redes mostró que, incluso, Toni Kroos no dejaba ni que le lavaran sus guayos, pues él ya tenía su forma de limpiarlos y ni siquiera dejaba que los utileros del Real Madrid le ayudaran.

Toni Kroos washing his iconic Adidas boots by himself.

