El pasado viernes 10 mayo se dio una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos en el fútbol: Kylian Mbappé anunció que dejaría el París Saint Germain al final de la presente temporada.

Desde entonces, todos los medios deportivos especularon que su destino puede ser el Real Madrid, equipo que ha intentado contratarlo en diferentes oportunidades. Sin embargo, el futuro futbolístico del francés todavía es una incógnita.

Mientras se confirma el club al que llegará Mbappé —considerado uno de los mejores jugadores del mundo— diferentes personalidades del fútbol se han referido al tema y han dado sus puntos de vista.

Uno de los que se pronunció al respecto fue el colombiano Radamel Falcao, quien jugó con Mbappé en el Mónaco y salió campeón a su lado en 2017.

🗣️ “He’ll be a huge loss for PSG!”

👋 Former Man Utd and Chelsea star Radamel Falcao understands Kylian Mbappe’s decision to leave PSG #psg | #football pic.twitter.com/8yzPtj0buG

