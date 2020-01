Kobe Bryant habló al respecto en un podcast del exbeisbolista Alex Rodríguez que grabaron hace unos meses, citado ahora por el diario Marca. La estrella de los Lakers aseguró que se levantaba todos los días a las 4 a.m. para hacer pesas en su gimnasio y entrenar hasta las 6:30 a.m., justo para levantar a sus hijas y alistarlas para que se fueran al colegio.

Bryant hizo mención a su rutina para explicar por qué se movilizaba en helicóptero en los últimos años. “Mi rutina siempre es la misma. Me levanto a las 4 a.m., hago pesas, regreso a casa a las 6:30 a.m. y despierto a las niñas para ir a la escuela. El hecho de bajar hacia Los Angeles representa 30 o 40 minutos manejando. Iba a entrenar, recogía a las niñas, las llevaba a sus actividades extra clase y regresábamos, pero en ese tiempo el tráfico comenzaba a ponerse realmente mal”, manifestó el cuarto máximo anotador de la NBA en toda la historia.

Acto seguido, el exbasquetbolista estadounidense añadió que vio los desplazamientos en helicóptero como la solución para llevar a cabo todos sus entrenamientos y pasar un tiempo importante con su familia cada día. “Tuve que encontrar una manera en la que aún pudiera ir a entrenar y concentrarme en mi carrera sin comprometer el tiempo familiar y eso me hizo mirar a los helicópteros, en los que podía ir y regresar en 15 minutos. Quiero aprovechar cada oportunidad que tenga con ellos“, concluyó ‘Mamba’.

Paradójicamente, Bryant murió este domingo junto a su hija Gianna, de 13 años, luego de que el helicóptero en el que viajaban a un partido de ella junto a otras siete personas se estrellara en una colina de la localidad de Calabasas (California).