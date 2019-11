Más allá de haberle presentado su carta de renuncia a la junta directiva de Millonarios, Jorge Luis Pinto siguió entrenando al plantel azul en los últimos días y quizás lo haga por un par más.

Esto debido a que los directivos del equipo ‘embajador’ aún no se han reunido para aceptar la renuncia del técnico. Como sus jefes todavía no le han dado una respuesta a la decisión que les comunicó, Pinto no ha detenido su labor como técnico, en un acto de profesionalismo que poco se ve en estos tiempos.

La junta directiva de Millonarios se reunirá la próxima semana para aceptar la renuncia de Pinto y empezar la búsqueda de su reemplazante, según informó Julián Capera, periodista de Caracol Radio.

Por su parte, a Pinto no le queda otra que esperar a que los dirigentes azules le confirmen que aceptaron su renuncia para así despedirse de sus dirigidos y dejar del todo las instalaciones de la sede deportiva ‘embajadora’.