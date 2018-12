En una entrevista con Planet Futbol, la jugadora de 28 años también dejó claro que durante un año no tuvieron entrenador y que la química dentro del equipo se había ido, aunque no niega que siga siendo un gran equipo.

Ortiz dice que ella lo entregó todo por el equipo y que no se arrepiente de ello, pero eso le dejó dos lesiones graves, una rotura de talón de Aquiles y una cirugía de rodilla.

El artículo continúa abajo

En impecable inglés, la exdelantera de la Selección Colombia femenina de fútbol (a quienes se les conoce como ‘las superpoderosas’) les explica a los entrevistadores que había momentos, cuando estaban concentradas, en que les pagaban 60.000 pesos diarios, lo cual “no alcanzaba para pagar las cuentas”.

Esta es la entrevista:

.@MelissaMOrtiz highlights the poor conditions and negligence that caused her and others to stop playing for the Colombian women’s national team after years of service.

For all of Planet Fútbol TV Episode 53 (and a free trial): https://t.co/lWYmZF0ZQ0pic.twitter.com/OADYY7lqJu

— Grant Wahl (@GrantWahl) December 13, 2018