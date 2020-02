green

Sin embargo, el diario As de España tomó con extrañeza la nueva imagen de José Mourinho al recordar declaraciones suyas de años atrás, cuando expresó a modo de crítica hacia el catalán Josep Guardiola que “si estás disfrutando de lo que haces no pierdes tu cabello. Él es calvo, así que no le gusta el fútbol”.

‘Mou’, actualmente en el Tottenham, y ‘Pep’, en el Manchester City, sostuvieron una marcada rivalidad cuando dirigieron al Real Madrid y Barcelona, respectivamente, enemistad que al parecer quedó en el olvido si se tiene en cuenta la rapada del lusitano.

Al respecto, en redes se ha hecho popular el concepto de que “Mourinho se quiere parecer a Guardiola” y que su corte tendría como objetivo alcanzar una buena racha de resultados, como la de Guardiola.

Luego de 25 fechas en la Liga Premier de Inglaterra, Manchester City es segundo con 51 puntos, mientras que Tottenham marcha quinto con 37. El líder es Liverpool con 73.

Acá, la nueva imagen de Mourinho: