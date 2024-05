La clasificación del Real Madrid a la final de la Uefa Champions League se vio marcada por una controversia ocurrida a los últimos minutos del partido ante el Bayern Múnich, en la que el árbitro Szymon Marciniak anuló una jugada que terminaba en el empate del conjunto bávaro.

El defensa Matthijs de Ligt cogió un rebote que quedó dentro del área y mandó el balón al fondo del arco, pero el juez central ya había detenido el juego por fuera de juego. Esto le impidió al VAR activar el protocolo para revisar la jugada, que al parecer era completamente válida.

Acá, el video de la jugada en cuestión:

¿Qué dijo Szymon Marciniak sobre error a favor del Real Madrid?

Una vez terminado el vibrante compromiso, el técnico del Bayern, Thomas Tuchel, se mostró muy molesto con el arbitraje y en rueda de prensa aseguró que ese tipo de decisiones van “contra cualquier norma del fútbol moderno”. De hecho, mencionó que eso no hubiera ocurrido en caso de que el perjudicado hubiera sido el Madrid.

Pero en declaraciones para los medios oficiales de la Champions reveló que el juez central se excusó con él y le reconoció haber cometido un “error” en la jugada mencionada anteriormente.

—¿Qué te dijo el juez de línea cuando terminó el partido? — le preguntó el periodista.

— “‘Perdón, fue error mío’. Pero no fue solo error suyo, también es del árbitro”— respondió el técnico alemán.

¡¡ATENCIÓN!! Tuchel declaró mano a mano con @moillorens que el árbitro Szymon Marciniak ADMITIÓ SU ERROR anulando el 2-2 agónico de Bayern Munich. pic.twitter.com/vgFGB3azkq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2024

Para argumentar su apreciación, Tuchel explicó por qué, para él, el error no fue solo del juez de línea, sino también del central.

“El primer error es que levanta la bandera, porque nunca podría estar seguro de que era fuera de lugar, nunca. Y el árbitro ve que ganamos el rebote y tenemos la chance de rematar y toca el silbato, ese es el segundo error en la misma jugada. Es muy difícil de asimilar porque se sintió como que estaban ansiosos en el último minuto”, comentó el entrenador del Bayern Múnich.

En la rueda de prensa, Thomas Tuchel admitió que aceptó las disculpas del árbitro, pero lamentó que esas situaciones se presenten en un partido tan importante.

“Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas”, concluyó el estratega del conjunto bávaro.

